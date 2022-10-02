Святослав Вакарчук пояснив, чому його не буде у фіналі шоу "Голос країни-12"

Святослав Вакарчук з'явиться лише у тих епізодах "Голосу країни-12", які були відзняти ще до початку повномасштабної війни.

Наймасштабніше вокальне шоу "Голос країни-12", трансляція якого була зупинена через повномасштабне вторгнення Росії, нарешті повертається на екрани.

Утім, у фіналі шоу не буде тренера Святослава Вакарчука. Музикант пояснив, чому, та звернувся до своєї команди. Співак розповів, що він не братиме участь у дозніманнях "Голосу країни-12" через те, що нині він займається волонтерською діяльністю, а для талановитих учасників вкрай важлива тренерська підтримка..

Святослав Вакарчук

"Сьогодні в ефір виходить продовження проєкту "Голос країни". Попередні епізоди знімали ще у січні, до повномасштабного вторгнення Росії. Для мене це ніби то був інший світ. Це було ніби на інший планеті. Однак, команда "Голосу" прийняла рішення продовжити ефір, об'єднавши те, що було знято тоді з новими теперішніми зніманнями. Я розумію це рішення, але мене особисто в дозніманнях не буде. Вважаю своїм завданням сьогодні, першою чергою, підтримувати бійців на фронті, а також їздити в тур і допомагати Україні так. Я бажаю своїй команді успіху, і разом до перемоги!" – зазначив Вакарчук.

Нагадаємо, що один із суддів "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук з'явиться тільки у епізодах, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз музикант багато часу приділяє волонтерській роботі, а для учасників буде важлива тренерська підтримка під час прямих ефірів.

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