Вакарчук показав вулицю у Львові, що носить ім'я його батька: "Велика честь для нашої родини"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав вулицю у Львові, яка відтепер названа на честь його батька Івана Вакарчука.

Важливою новиною музикант поділився у своєму Instagram та зізнався, що для його сім'ї ця подія має велике значення.

"У Львові з'явилась вулиця імені Івана Вакарчука. Це велика честь для нашої родини! Ця затишна вулиця, що прямує до парку імені Івана Франка у напрямку Університету, є чудовою ілюстрацією характеру і вдачі мого Батька: бути чесним, відвертим, до кінця відданим своїй справі життя і, водночас, тихим і скромним", - написав Святослав.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Батька артиста, відомий український фізик, тривалий час був ректором Львівського університету, а з 2007 по 2010 рік займав посаду Міністра освіти України. Крім того, Іван Вакарчук носив звання Героя України.

Під час відвідування вулиці, названої на честь батька, Святослав також зустрівся зі студентами та молоддю Львова.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Дякуємо усім, хто долучився до ініціативи, владі міста, громаді. На відкритті сьогодні було багато студентів. Тату, як завжди в твоєму житті...", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук поділився із шанувальникам відео з передової, де зустрівся із бійцями ЗСУ.

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