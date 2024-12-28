Вакарчук показався в обіймах у мами і розсекретив останнє прохання його покійного тата

Артист також розповів, чим займається його мама.
Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук потішив родинним контентом.
Так, напередодні свят Святослав зустрівся з мамою та зробив з нею спільне фото. Рідкісним знімком артист поділився з шанувальниками в Instagram. На щасливому фото родина позує в обіймах на тлі картин.
Як виявилося, рідна людина співака теж захоплюється творчістю. І своє життя вона присвятила малюванню. І навіть на схилі років не припинила цим займатися. Своєю чергою, Вакарчук зізнався, що дуже пишається результатами роботи мами та саме це робить його щасливим.
Крім того, виконавець згадав настанови свого покійного батька, який закликав його творити та співати усупереч всім обставинам.
"Останні роки життя тато постійно казав мені: "Ніколи не припиняй писати. Твори, скільки можеш…" Моя мама – прекрасна художниця і теж постійно творить. Я щасливий, коли вона натхненна", - замилував Святослав.
Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська також показала свою маму-красуню та як вона їй допомагає з двома новонародженими донями.
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