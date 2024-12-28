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Вакарчук показався в обіймах у мами і розсекретив останнє прохання його покійного тата

Вакарчук показався в обіймах у мами і розсекретив останнє прохання його покійного тата

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Артист також розповів, чим займається його мама.

Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук потішив родинним контентом.

Так, напередодні свят Святослав зустрівся з мамою та зробив з нею спільне фото. Рідкісним знімком артист поділився з шанувальниками в Instagram. На щасливому фото родина позує в обіймах на тлі картин.

Як виявилося, рідна людина співака теж захоплюється творчістю. І своє життя вона присвятила малюванню. І навіть на схилі років не припинила цим займатися. Своєю чергою, Вакарчук зізнався, що дуже пишається результатами роботи мами та саме це робить його щасливим.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук з мамою / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Крім того, виконавець згадав настанови свого покійного батька, який закликав його творити та співати усупереч всім обставинам.

"Останні роки життя тато постійно казав мені: "Ніколи не припиняй писати. Твори, скільки можеш…" Моя мама – прекрасна художниця і теж постійно творить. Я щасливий, коли вона натхненна", - замилував Святослав.

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШеф" Ліза Глінська також показала свою маму-красуню та як вона їй допомагає з двома новонародженими донями.

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