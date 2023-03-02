Вакарчук приголомшив сумою, яку зібрав на благодійному концерті в Лондоні

Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні, що постраждали під час бойових дій.

Минулого тижня фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт у Лондоні в залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі.

Виступ українського музиканта був організований однією з найбільших у світі благодійних організацій, що працює по всій планеті, Crown Agents International Development.

Під час концерту, який отримав отримав назву "A Night for Ukraine", пролунали в акустичному форматі як пісні "Океану Ельзи", так і українські народні. Декілька пісень Святослав виконав під гітару так само, як останній рік робить це на фронті, в бліндажах, в шелтерах для переселенців чи госпіталях.

"Під час "A Night for Ukraine" в Лондоні я розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях. Співав різне: і пісні "Океану Ельзи", і щось нове, і навіть українські народні. Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до перемоги", - прокоментував Вакарчук.

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Захід відвідали такі високі гості, як Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Ричард, Девід Ратлі, член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великобританії, Вадим Пристайко, Посол України у Великобританії, Ральф Гудейл, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві та інші.

Зазначимо, що під час концерту було зібрано понад 3,3 млн фунтів (147 мільйонів грн.). Ці кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні, що постраждали під час бойових дій.

Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук поділився своєю думкою щодо того, кого з громадян РФ можна не вважати ворогами.

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