Вакарчук прокоментував трагічну загибель Монастирського у Броварах: "Ми багато співпрацювали"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував смерть міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та першого заступника міністра Євгена Єніна, які 18 січня трагічно загинули у Броварах.

За словами виконавця, він був особисто знайомий з політиками. Під час повномасштабної війни вони співпрацювали та разом наближали перемогу України над країною-агресоркою Росією.

"Співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах. Яка жахлива трагедія! Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей… Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам'ять усім загиблим!" – написав співак в Instagram.

Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович / Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Зазначимо, вранці, 18 січня, у Броварах сталася моторошна авіакатастрофа. Поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 осіб, серед них - міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Нагадаємо, українські знаменитості вже відреагували на трагічну новину. Зірки висловили співчуття сім'ям загиблих, а також прокоментували авіакатастрофу.

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