Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вакарчук прокоментував трагічну загибель Монастирського у Броварах: "Ми багато співпрацювали"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
880
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вакарчук прокоментував трагічну загибель Монастирського у Броварах: "Ми багато співпрацювали"

Святослав Вакарчук

Музикант відреагував на моторошну авіакатастрофу.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував смерть міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та першого заступника міністра Євгена Єніна, які 18 січня трагічно загинули у Броварах.

За словами виконавця, він був особисто знайомий з політиками. Під час повномасштабної війни вони співпрацювали та разом наближали перемогу України над країною-агресоркою Росією.

"Співчуття рідним і близьким діток і дорослих, які сьогодні загинули в Броварах. Яка жахлива трагедія! Особливо страшно усвідомлювати смерть маленьких дітей… Для мене ця трагедія є і особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближаючи перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам'ять усім загиблим!" – написав співак в Instagram.

Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович / © Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Денис Монастирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович / Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Зазначимо, вранці, 18 січня, у Броварах сталася моторошна авіакатастрофа. Поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 17 осіб, серед них - міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Нагадаємо, українські знаменитості вже відреагували на трагічну новину. Зірки висловили співчуття сім'ям загиблих, а також прокоментували авіакатастрофу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
880
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація