Вакарчук приголомшив, скільки йому заплатили за службу в ЗСУ й яким був дохід за рік

Святослав Вакарчук / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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У Мережі стало відомо, скільки музикант Святослав Вакарчук заробив грошей минулого року.

Так, 2024 року соліст гурту "Океан Ельзи" отримав один мільйон гривень за різні види діяльності. Про це повідомляє видання "Главком", посилаючись на реєстр декларацій. Найбільшу суму склала винагорода за військову службу Вакарчука, який здобув звання лейтенанта Збройних сил – 330,7 тис. грн.

Крім того, свої грошові плоди зірці принесли власне ТОВ "Суперсиметрія" (132,4 тис. грн), ТОВ "С'юзі Продакшн Україна" (200 тис. грн), Shamrock Management LLC з ОАЕ (243,8 тис. грн). Роялті за музичну діяльність склали 68,6 тис. грн.

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Декларація Святослава Вакарчука / © Главком

До слова, виконавець у декларації також вказав, що минулоріч його заощадження в готівці становили 5 млн грн, 175 тис. доларів і 125 тис. євро. Тим часом на банківських рахунках цифри були такими: 110,8 тис. доларів, 49,8 тис. грн і 25 євро.

Щодо майна музиканта, то тут теж трапилися зміни. "Главком" вказує на те, що із задекларованих у позаминулому році трьох автівок залишилося лише дві – Land Rover Range Rover і Renault Laguna. Також минулого року у декларації Святослав вказав квартиру у Києві, площа якої 68,8 м2.

Водночас зазначається, що доходи Вакарчука у порівнянні з позаминулим роком зменшилися удесятеро. Так, за 2023 рік артист отримав 12,8 млн грн, а торік лише 1 млн грн. Зокрема, позаминулого року винагорода за його військову службу була вищою й становила 764,7 тис. грн.

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