Вакарчук разом із військовими звернувся до російських окупантів з передової: "Ви вже програли"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук просто з передової звернувся до російських окупантів, які продовжують наносити удари по мирних містах України.

На своїй сторінці в Facebook музикант поділився світлинами із військовослужбовцями з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу та сказав, що чекає на армію РФ. Музикант запевнив, що перемога обов'язково буде за нами.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

"Тим нелюдям, що підло б'ють своїми ракетами по цивільних людях і українських містах, ми з хлопцями та дівчатами з 28 ОМБр імені Лицарів зимового походу, можемо сказати лише одне - ви вже програли. Ви нічого не можете протиставити нашим воїнам на полі бою і є банальними, найбільшими у світі на сьогодні терористами", - написав Вакарчук.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, що після масованого ракетного обстрілу по Україні10 жовтня, Святослав Вакарчук заспівав на пішохідному мосту в Києві, в який також поцілила ракета окупантів.

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