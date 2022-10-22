Вакарчук разом із військовими звернувся до російських окупантів з передової: "Ви вже програли"

Співак зустрівся із бійцями 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук просто з передової звернувся до російських окупантів, які продовжують наносити удари по мирних містах України.
На своїй сторінці в Facebook музикант поділився світлинами із військовослужбовцями з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу та сказав, що чекає на армію РФ. Музикант запевнив, що перемога обов'язково буде за нами.
"Тим нелюдям, що підло б'ють своїми ракетами по цивільних людях і українських містах, ми з хлопцями та дівчатами з 28 ОМБр імені Лицарів зимового походу, можемо сказати лише одне - ви вже програли. Ви нічого не можете протиставити нашим воїнам на полі бою і є банальними, найбільшими у світі на сьогодні терористами", - написав Вакарчук.
Нагадаємо, що після масованого ракетного обстрілу по Україні10 жовтня, Святослав Вакарчук заспівав на пішохідному мосту в Києві, в який також поцілила ракета окупантів.
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