Вакарчук розчулив історією пісні "Мить" про пораненого бійця АТО: "Пролежав три доби на снігу"

Композицію гурт "Океан Ельзи" представив 2015 року.

На шоу "Голос країни-12" прийшов вчитель англійської мови з Вінниччини – Олександр Захаров.

На сцені Олександр заспівав пісню гурту "Океан Ельзи" - "Мить". Але йому не вдалося розвернути жодне крісло. Зокрема, Святослав Вакарчук поділився, чому не натиснув на кнопку. Він зазначив, що якби учасник обрав інший його ліричний трек, то можливо зірка міг би абстрагуватися він контексту цієї композиції та натиснув би на кнопку. Як виявилося, "Мить" Вакарчук написав про бійця АТО.

"Історія така: це було під Дебальцево, де українські солдати потрапили у брутальне оточення. Одного хлопця поранили, осколком гранати йому відірвало руку. Це був лютий. Він знепритомнів, але пролежав майже три доби і вижив. Оскільки він лежав довго на снігу, обморозив все, він втратив ще й дві ноги. Я дуже переживав, як я його побачу, а коли я його побачив – він усміхався. Був щасливий, що він живий, пережив все це і має можливість дихати і бачити світ. Він настільки мене тоді надихнув. Весна, яка наступає за мить – про нього", – поділився співак.

Також Вакарчук додав, що чоловік, ім’я якого Вадим Долгорук, одружився та має донечку. Вони товаришують та разом ходять на футбол.

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