Вакарчук розкрив правду про свої понад 330 тисяч зарплати в ЗСУ й куди насправді йдуть ці кошти

Святослав Вакарчук

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Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук прокоментував свої понад 330 тисяч зарплати за службу в ЗСУ і розкрив, куди йдуть ці кошти.

Виконавець підтвердив, що дійсно отримує зарплату за те, що є військовослужбовцем. Утім, у своєму Facebook артист запевняє, що ці кошти не йдуть безпосередньо йому на рахунок. Вакарчук говорить, що на банківській картці в нього налаштований автоматичний переказ. Всі кошти, які співак отримує за службу в ЗСУ, потім йдуть на рахунок фонду “Повернись живим”.

“Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність. Моя щомісячна зарплата військовослужбовця повертається назад у військо на його потреби, а саме з моєї зарплатної картки налаштований автоматичний переказ отриманої суми на фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим”. Перепрошую в тих, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати”, — прокоментував артист.

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Допис Святослава Вакарчука / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Зазначимо, днями видання “Главком” оприлюднило декларацію Святослава Вакарчука. Там йшлося й про те, що музикант отримує кошти за службу в ЗСУ. За минулий рік ця сума становила 330,7 тис. грн. Вочевидь, у суспільстві це викликало чимало дискусій, тож співак вирішив пролити світло на ситуацію.