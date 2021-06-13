Вакарчук розлучається: поет Рибчинський натякнув, що співак почав роман із Лялею заради кар’єри

Продюсер Євген Рибчинський прокоментував розлучення ексзакоханих.

Український поет та продюсер Євген Рибчинський прокоментував розлучення музиканта Святослава Вакарчука та стилістки Лялі Фонарьової.

На своїй сторінці у Facebook він розповів про життя зіркової експари та натякнув, що співак почав стосунки із Лялею заради кар’єри, пише "Главком".

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Так, Євген зазначив, що знає Славка і Лялю від середини 90-х. Він написав, що тоді Вакарчук лише починав свій творчий шлях і чіплявся за будь яку можливість "показатися в телевізорі", а Ляля була дружиною його відомого друга.

"Статус Славка тоді був доволі невизначений, сотні таких хлопчаків намагалися взяти штурмом "Мелораму" і "Територію А". Комусь пощастило, а комусь менше, селяві. А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів VT, модного, перспективного і впливового стиліста. Коли Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука багато хто просто пожав плечима, бо тоді це був дивний вибір. А для Славка це була, мабуть, чи не перша в житті перемога, за якою потім послідували і відомість, і популярність, і заможність, і впливовість і все решта", – йдеться у повідомленні.

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Також Рибчинський підтримав Фонарьову та зазначив, що у неї є гідність. Поет додав, що саме Ляля зробила з Вакарчука зірку, але і зараз залишається в тіні.

"20 років по тому Славко вирішив йти далі і просив не судити суворо. Та й ніхто не судить, розібратися б у своїх пенатах. Просто все колись завершується: молодість, краса, популярність, здоров’я, гроші, життя… Але завжди слід залишатися людиною. Просто хочеться висловити респект Лялі, яка приклала усіх зусиль, аби зробити зі Славка зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його "зоряності", і за 20 з зайвим років не одружилася і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Впевнений, вона і зараз залишиться в тіні. Бо у Лялі є гідність. А у Вакарчука – усе інше", – зазначив поет.

Втім, невдовзі композитор видалив свій допис зі сторінки. Натомість Євген залишив коротке повідомлення: "Нехай Вакарчуки-Фонарьови живуть своїм життям. Нам своє робить!".

facebook.com/ERibchinskiy

Нагадаємо, і сам Євген Рибчинський потрапив у скандал через своє розлучення. Так, ексдружина поета розповіла, що він залишив їхніх трьох дітей без житла і грошей.

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