Вакарчук розповів про зустрічі із родиною під час війни: "Бачив їх буквально декілька днів"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, як часто йому вдається бачитися із родиною під час повномасштабної війни в Україні.

Музикант, який у липні цього року вдруге став батьком, зізнався, що не має змоги часто бачитися із сім'єю. Напочатку війни Вакарчук взагалі не зустрічався із близькими, адже увесь час присвятив боротьбі із ворогом.

"Перші три місяці не бачив їх взагалі. Це було неможливо. Я розумів, що я мушу сконцентруватися на найголовнішому. Коли фронт, якщо можна так сказати, стабілізувався, я зрозумів, що є момент, коли можна побачитися. Коли є можливість викроїти час, я отак це роблю", - розповів Вакарчук в інтерв'ю ForbesUkraine.

Також Святослав поділився своїми емоціями після народження донечки. За словами співака, зараз маленькі діти дарують йому віру та сили.

"З одного боку можна сказати: "Боже, як тяжко, що під час війни народжуються діти". А з другого боку, якби у мене не було маленького сина і донечки, які дають шалену енергію та силу, можливо, мені було б тяжче переживати цю війну. Добре, що у мене є такий оберіг", - поділився Вакарчук.

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