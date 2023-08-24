Вакарчук розповів, як Жадан врятував його у Харкові: "Міна була в метрі від моєї ноги"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що фронтмен гурту "Жадан і Собаки", музикант і письменник Сергій Жадан врятував йому життя.

Це сталося три місяці тому. Тоді музиканти перебували у Салтівці в Харкові. Лідер "ОЕ" в цей день святкував день народження і вони з Жаданом заїхали до харківської територіальної 127-ї бригади:

"Сергій стояв і пильнував, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Це було на Салтівці в Харкові. Ми завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Ми розмовляли, а потім я вирішив поспівати. Сергій був з нами. І тут якийсь момент нам кажуть: "Тільки обережно (а я вже з гітарою стою) тут міна, вона нерозірвана. Ми тільки самі її побачили". Сергій, я пам'ятаю, взяв якийсь плафон, його так акуратно поставив наверх. Щоб ніби зробити його безпечнішим", - поділився зворушливою історією Вакарчук.

Святослав Вакарчук та Сергій Жадан

Нагадаємо, тим часом шанувальників Сергія Жадана дуже цікавить його особисте життя. Від травня цього року у Мережі ширяться чутки, що музикант зустрічається зі співачкою Христиною Соловій. Три місяці тому артистів побачили, коли вони за руку гуляли Львовом. Також вони тісно співпрацюють та випускають спільні треки. Окрім того, наприкінці червня лідер "Жадан і Собаки" офіційно розлучився з дружиною Іриною Куніциною, з якою був у шлюбі 15 років.

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