Вакарчук у пам'ятний день показався на могилі батька: який пам'ятник встановили Івану Вакарчуку

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Сьогодні, 4 квітня, виповнюється рівно п'ять років з моменту важкої втрати українського фізика, політика і громадського діяча Івана Вакарчука.

У пам'ятний день на могилу до академіка завітали його близькі, знайомі та родина. У своєму фотоблогу син фізика, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, як минуло вшанування пам'яті рідної людини. Зокрема, повідомив, що відбулося встановлення пам'ятника батькові. Музикант також розкрив його символізм. Так, зображений символ нагадує про справу життя фізика та є уособленням його сили духу.

Пам'ятник Івана Вакарчука й Святослав вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Пам'ятник Івана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Пам'ятник Івана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сьогодні пʼять років, як немає тата. У Львові двадцять градусів тепла. Справжня весна. Саме в такий прекрасний день відбулося відкриття пам'ятника на могилі Івана Вакарчука. Я дуже пишаюся цим пам'ятником. Я дякую Богу за ідею, з якою я жив ці роки. Дякую талановитому і глибокому скульптору Володимиру Одрехівському за чудове втілення цієї ідеї. Листок паперу, на якому зображена буква “Псі”, – мабуть, найбільш уживаний символ у теоретичній фізиці, є також символом духовної сили і характеризує тата таким, як він був. Глибоким, але простим. Гармонійним, але неосяжним. Я пам'ятаю, як маленьким лазив по підлозі, на якій лежали татові формули. І цей символ — просто як фотографія моєї пам'яті", - написав Святослав Вакарчук.

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Іван Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Провідати батька та чоловіка прийшов також молодший брат вокаліста Олег і їхня мама Світлана Олександрівна. Своєю чергою, артист подякував усім від імені членів родини й вшанував пам'ять покійного тата.

"Ми з мамою та Олегом дякуємо всім хто сьогодні прийшов на відкриття Це велика честь і приємність для нас. Тату, дякую тобі за все! Я тебе люблю! Ми всі тебе любимо!" – розчулив соліст.

Святослав Вакарчук з мамою біля могили Івана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук з мамою біля могили Івана Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук розкрив правду про свою зарплатню в ЗСУ та куди насправді йдуть кошти.