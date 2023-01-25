Вакарчук відреагував на обмеження свободи співачці у Білорусі через виконання хіта "Океану Ельзи"

Музикант зазначив, що білоруська влада вдалася до репресивних методів.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував засудження до трьох років обмеження свободи білоруської співачки Мерієм Герасименко.
Вранці музикант завітав до студії "Сніданку з 1+1" аби підтримати артистку, яка через виконання хіта "ОЕ" "Обійми" отримала три роки "домашньої хімії" (народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний термін позбавлення волі в Україні – прим.ред).
За словами Вакарчука, Білорусь вдалася до репресивних методів, які використовувалися за радянських часів. Коли всіх, хто не погоджувався і протестував проти влади, засаджували до в'язниці та переслідували:
"В цьому випадку, це типові репресивні методи. Мені дуже шкода цю чудову дівчину, яка, я сподіваюсь, знайде в собі сили і з гідністю пройде це випробовування. Хочеться їй і всім іншим, абсолютно незаконно засудженим, або тим, хто чекає на суд, побажати сил витримки. Ми безумовно, як можемо, морально їх у цьому підтримуємо", - сказав Вакарчук.
Також музикант звернув увагу на те, що спочатку причиною затримання Герасименко називали виконання нею українською мовою пісні, а потім сказали, що взагалі причина в тому, що артистка донатила на українську армію:
"Вони сказали, що їй дали вирок за порушення громадського порядку, а потім сказали, що питання в тому, що вона донатила на українську армію. Чим доначення на українську армію називається порушенням громадського порядку я не можу зрозуміти... Це абсолютно інший світ, від якого, слава богу, ми, українці, в 1991 році відійшли і точно вже ніколи не повернемося. Ми зараз ціною страшних жертв платимо за те, щоб не повертатись до цього страшного жаху, в якому зараз перебувають білорусь чи росія", - сказав Вакарчук.
Нагадаємо, що білоруську співачку Мерієм Герасименко, яка виконала у кафе пісню гурту "Океан Ельзи" "Обійми", суд у Мінську засудив до трьох років "домашньої хімії". Тобто артистка зобов'язана залишатися вдома з обмеженням свободи. Тепер їй не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь та покидати населений пункт без дозволу. Дівчину звинуватили у грубому порушенні громадського порядку.
У провладних Telegram-каналах Білорусі заявили, що причиною затримання стало зовсім не виконання української пісні, а те, що Герасименко нібито жертвувала гроші на українську армію. Зокрема, на безпілотники Bayraktar. Артистка нібито давно була на контролі силовиків.
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