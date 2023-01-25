Вакарчук відреагував на обмеження свободи співачці у Білорусі через виконання хіта "Океану Ельзи"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував засудження до трьох років обмеження свободи білоруської співачки Мерієм Герасименко.

Вранці музикант завітав до студії "Сніданку з 1+1" аби підтримати артистку, яка через виконання хіта "ОЕ" "Обійми" отримала три роки "домашньої хімії" (народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний термін позбавлення волі в Україні – прим.ред).

За словами Вакарчука, Білорусь вдалася до репресивних методів, які використовувалися за радянських часів. Коли всіх, хто не погоджувався і протестував проти влади, засаджували до в'язниці та переслідували:

"В цьому випадку, це типові репресивні методи. Мені дуже шкода цю чудову дівчину, яка, я сподіваюсь, знайде в собі сили і з гідністю пройде це випробовування. Хочеться їй і всім іншим, абсолютно незаконно засудженим, або тим, хто чекає на суд, побажати сил витримки. Ми безумовно, як можемо, морально їх у цьому підтримуємо", - сказав Вакарчук.

Мерієм Герасименко / Фото: instagram.com/meriem_gera

Також музикант звернув увагу на те, що спочатку причиною затримання Герасименко називали виконання нею українською мовою пісні, а потім сказали, що взагалі причина в тому, що артистка донатила на українську армію:

"Вони сказали, що їй дали вирок за порушення громадського порядку, а потім сказали, що питання в тому, що вона донатила на українську армію. Чим доначення на українську армію називається порушенням громадського порядку я не можу зрозуміти... Це абсолютно інший світ, від якого, слава богу, ми, українці, в 1991 році відійшли і точно вже ніколи не повернемося. Ми зараз ціною страшних жертв платимо за те, щоб не повертатись до цього страшного жаху, в якому зараз перебувають білорусь чи росія", - сказав Вакарчук.

Мерієм Герасименко / Фото: instagram.com/meriem_gera

Нагадаємо, що білоруську співачку Мерієм Герасименко, яка виконала у кафе пісню гурту "Океан Ельзи" "Обійми", суд у Мінську засудив до трьох років "домашньої хімії". Тобто артистка зобов'язана залишатися вдома з обмеженням свободи. Тепер їй не можна виходити вночі з будинку, відвідувати розважальні заклади, вживати алкоголь та покидати населений пункт без дозволу. Дівчину звинуватили у грубому порушенні громадського порядку.

У провладних Telegram-каналах Білорусі заявили, що причиною затримання стало зовсім не виконання української пісні, а те, що Герасименко нібито жертвувала гроші на українську армію. Зокрема, на безпілотники Bayraktar. Артистка нібито давно була на контролі силовиків.

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