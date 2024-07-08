Вакарчук висловився про удар по "Охматдиту" і зізнався, яку суму "Океан Ельзи" задонатив на допомогу

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук висловився про ворожий обстріл київської дитячої лікарні "Охматдит" окупаційним військом 8 липня.

За інформацією міського голови Києва, станом на 17:00 8 липня відомо про 20 загиблих та 100 поранених громадян. Розбір завалів у столиці триває. Тим часом українські зірки вже гостро відреагували на кривавий злочин РФ. Свій невимовний біль висловив також Святослав Вакарчук. Артист поділився фото з евакуйованими хворими дітьми поблизу лікарні й додав, що терористична атака дедалі більше не бачить жодних моральних кордонів.

Святослав Вакарчук висловився про удар по "Охматдиту" в Києві / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Обстріл хворих дітей в лікарні – це не просто черговий злочин тих, хто давно вже перейшов за межі людського. Це прямий доказ усім тим, хто сподівається умиротворити ворога – для нього не існує меж, не існує жодних законів і заборон", - розгнівався Вакарчук.

Ба більше, виконавець поділився, що разом з гуртом "Океан Ельзи" вони долучилися до благодійного збору постраждалим в "Охматдиті" й на офіційній платформі вже задонатили суму в розмірі 100 тис. грн. На своїй сторінці у фотоблогу Святослав ще раз закликав активно долучатися всіх небайдужих: "Діяти разом, щодня. Кожному і всім. Разом!"

Нагадаємо, нещодавно український ведучий і блогер Ваня Рассел шокував, як через масований ракетний обстріл ледь не втратив житло. Він показав наслідки "прильоту" у будинок поблизу нього.

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