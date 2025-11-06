Вакарчук вперше показав ексдівчину, з якою зустрічався до Фонарьової: як вона вплинула на "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше показав свою колишню дівчину, з якою зустрічався до цивільної дружини Лялі Фонарьової.

Днями відбувся допрем'єрний показ документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження шторму", де побувала журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова. У стрічці розповідається про народження гурту "Океан Ельзи". Та в картині також знайшлося місце й для особистого життя артистів, яке теж відіграло не останню роль в розвитку колективу.

Зокрема, Святослав Вакарчук розсекретив, як познайомився з музикантами Павлом Гудімовим та Юрієм Хусточкою. До слова, саме з ними, а також барабанником Денисом Глініним, й був створений "Океан Ельзи".

Виявляється, доленосне знайомство не обійшлося без дівчини. На той момент Святослав зустрічався з красунею Асею Трубецькою, яка і взяла його з собою на одну з вечірок, де був Гудімов і Хусточка. Це вперше Святослав Вакарчук привідкрив таємницю своїх колишніх стосунків.

Святослав Вакарчук та Ася Трубецька / © tsn.ua

До слова, ці та інші подробиці про гурт "Океан Ельзи" можна побачити у документальному фільмі. "Океан Ельзи: Спостереження шторму" стартує в прокаті від 6 листопада.

Зазначимо, лідер "Океану Ельзи" тримає особисте життя в таємниці. Тривалий час артист перебував у стосунках із Лялею Фонарьовою, з якою не був одружений, а жив у цивільному шлюбі. Наразі Святослав Вакарчук не самотній. Артист перебуває в стосунках з Євгенією Яцутою, яка народила йому сина та доньку. Нещодавно артист вперше повністю показав своїх дітей.