Вакарчука визнали "Національною легендою України": Пугачова звернулася до лідера "Океану Ельзи"

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Солісту гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку вручили відзнаку "Національна легенда України".

Президент Володимир Зеленський вручив музиканту нагороду 20 серпня. Святослав Вакарчук вже прокоментував це. Артист говорить, що не звик отримувати будь-які нагороди, однак ця є для нього особливою. За його словами, це визнання багаторічної праці його та музикантів, з якими він працює, а також саме української музики, яка гучно лунає.

Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Сьогоднішня відзнака – це визнання не тільки моєї заслуги. Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх. А найголовніше – усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі", - говорить лідер "Океану Ельзи".

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на вручення Святославу Вакарчуку відзнаки "Національна легенда України". Артистка привітала його, а також зазначила, що він заслужив отримати таку нагороду та визнання його творчості на високому рівні.

"Заслужив! Браво", - написала Алла Пугачова.

Реакція Алли Пугачової на вручення Святославу Вакарчуку нагороди "Національна легенда України" / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Зазначимо, разом зі Святославом Вакарчуком відзнаку також отримав й артист Василь Зіневич. Виконавець підкорив своєю рідкісною появою на публіці.