Валентина Хамайко показала свого старшого сина-красеня і ніжно привітала його з 13-річчям

Ведуча показала архівні кадри з Михайлом і приголомшила, як швидко він підріс.
Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про свято у її родині.
Сьогодні, 26 лютого, її синові Михайлу виповнилося 13 років. З цієї нагоди Валентина оприлюднила кадри з хлопцем і розмістила їх в Instagram. Так, знаменитість зібрала архівні моменти зі щасливим Михайликом на прогулянках і вдома. Зокрема, як він бавиться з молодшим братом.
Під серією кадрів зіркова мама ніжно подякувала синові за всі ті щасливі моменти, які він їй дарує, а також за мотивацію народити йому братика Андрія.
"Сину, Михайло, тобі 13! З тобою не буває скучно, часто смішно і страшно. Але я тримаюсь. Хоч ти регулярно мене випробовуєш! P.S. І дякую тобі за Андрійка. Твої вмовляння "я хочу брата" подіяли. Рости щасливим і розумним. Ага, це ще один натяк про школу!", - замилувала підписом Хамайко.
Своєю чергою, у коментарях до привітань сина Валентини долучилися зіркові друзі та шанувальники:
- "Від щирого серця вітаю і дякую тобі за щасливі очі іменинника" – Світлана Тарабарова
- "Вітаю, Валюшо! Хай росте щасливим і здоровим!" – Людмила Барбір
- Вітання синочку! Щасливої долі
- Звершень всіх найзаповітніших мрій! Росте справжній козак
Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець привітала свою доньку Марію з 21-річчям і показала їхнє архівне фото.
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