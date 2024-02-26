Валентина Хамайко показала свого старшого сина-красеня і ніжно привітала його з 13-річчям

Ведуча показала архівні кадри з Михайлом і приголомшила, як швидко він підріс.

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 26 лютого, її синові Михайлу виповнилося 13 років. З цієї нагоди Валентина оприлюднила кадри з хлопцем і розмістила їх в Instagram. Так, знаменитість зібрала архівні моменти зі щасливим Михайликом на прогулянках і вдома. Зокрема, як він бавиться з молодшим братом.

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Під серією кадрів зіркова мама ніжно подякувала синові за всі ті щасливі моменти, які він їй дарує, а також за мотивацію народити йому братика Андрія.

"Сину, Михайло, тобі 13! З тобою не буває скучно, часто смішно і страшно. Але я тримаюсь. Хоч ти регулярно мене випробовуєш! P.S. І дякую тобі за Андрійка. Твої вмовляння "я хочу брата" подіяли. Рости щасливим і розумним. Ага, це ще один натяк про школу!", - замилувала підписом Хамайко.

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Син Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Своєю чергою, у коментарях до привітань сина Валентини долучилися зіркові друзі та шанувальники:

"Від щирого серця вітаю і дякую тобі за щасливі очі іменинника" – Світлана Тарабарова

"Вітаю, Валюшо! Хай росте щасливим і здоровим!" – Людмила Барбір

Вітання синочку! Щасливої долі

Звершень всіх найзаповітніших мрій! Росте справжній козак

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець привітала свою доньку Марію з 21-річчям і показала їхнє архівне фото.

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