Валентина Хамайко показала свою сестру-копію та як разом з дітьми вони час провели

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко потішила шанувальників родинним контентом.

У своєму фотоблогу Валентина розповіла, що вперше за тривалий час зустрілася зі своєю сестрою Іриною та племінниками. Зібравшись разом, родина організувала мініподорож до села Витачів, що на Київщині. У мальовничому місці, де відкривається казковий вид на Дніпро, рідні ведучої зробили безліч фото.

"Колись ми з сестрою були малі і сварилися… А зараз так радію, коли є можливість бути просто поряд… Фото зробила моя Іруся. Село Витачів", - написала Хамайко.

Валентина Хамайко з сестрою / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Окрім того, Валентина показала своїх дітей, племінників і їхні розваги під час прогулянки. А також поділилася, що її молодший син Андрійко любить фотографуватися. Тож хлопчик залюбки попозував у вишиванці та з новою стрижкою, яку зробив собі сам, для нових знімків.

"Люблю фотографувати і фільмувати дітей, бо вони дуже швидко ростуть. Про нову зачіску не запитуйте, знову сам креативив… Мій красень. Любить, коли його фотографують і ще більше, коли сам це робить. Тому пам'ять в телефоні завжди заповнена", - розповіла ведуча.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина також показувала свою родину. Зокрема, розчулила зустріччю з племінницею-копією, яка служить в ізраїльській армії.

Читайте також: