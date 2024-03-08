Валентина Хамайко показала свою свекруху та зворушливо розповіла про стосунки з нею

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко поділилася світлинами з мамою свого чоловіка Андрія Оністрата та пригадала їхні перші зустрічі-знайомства.

Сьогодні, 8 березня, свекруха ведучої Валентина Олексіївна святкує день народження. З цієї нагоди Валентина Хамайко у своєму фотоблозі присвятила мамі чоловіка допис і показала фото з нею.

Валентина Хамайко привітала свекруху з днем народження / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко привітала свекруху з днем народження / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Під кадрами знаменитість залишила зворушливі слова вдячності на адресу Валентини Олексіївни. А також поділилася першими забавними враженнями від зустрічі зі свекрухою, які з часом трансформувалися в щиру любов і повагу.

Валентина Хамайко привітала свекруху з днем народження / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Сьогодні день народження у мами Андрія Оністрата Валентини Олексіївни! З огляду на роки разом розумію, що це велике щастя мати такі теплі стосунки з батьками чоловіка! Пам'ятаю, як під час однієї з перших зустрічей Андрій повторив декілька разів моє ім'я і сказав: "Цікаво… тебе звати, як мою маму". Я згадую, як з подивом і цікавістю мама Андрія роздивлялась мене під час перших знайомств. Це була суміш цікавості, прямолінійності і легкої іронії. А я тоді пригадала сюжет з "Кайдашевої сімʼї" і подумала – буде весело! Мама Андрія сильна і яскрава! Зараз я дякую за кожен день, за турботу і увагу до нас. З батьками Андрія я досі можу відчувати справжню турботу і безумовну любов. Я можу досі відчувати свою "внутрішню дитину" і зануритись в батьківські обійми", — зворушила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко показала свого старшого сина-красеня і також привітала його з днем народження.

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