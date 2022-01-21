Валентина Хамайко показала, який вигляд вони з чоловіком мали 15 років тому

Валентина Хамайко показала, який вигляд вони з чоловіком мали 15 років тому

Ведуча поділилася архівними знімками.

Зірка каналу "1+1" Валентина Хамайко у День обіймів вирішила переглянути архівні фото зі своїм чоловіком, бізнесменом Андрієм Оністратом.

Деякими світлинами ведуча програми "Сніданок. Вихідний" опублікувала у своєму фотоблогу. Знаменитість зібрала кадри, зроблені за 15 років їхніх стосунків. Зокрема, Валентина показала, який вигляд закохані мали на початку свого кохання.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

На світлинах щаслива пара подорожує та ніжно обіймається.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

"Ми росли і змінювались разом! P.S. Вірю, що обійми і щирі слова зцілюють", – поділилася знаменитість.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат / instagram.com/valentinakhamaiko

До слова, подружжя разом виховує чотирьох спільних дітей. Сина Андрія, наймолодшого в родині, телеведуча народила в грудні 2018-го.

У коментарях юзери були щедрими на компліменти.

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