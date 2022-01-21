Валентина Хамайко показала, який вигляд вони з чоловіком мали 15 років тому

Ведуча поділилася архівними знімками.
Зірка каналу "1+1" Валентина Хамайко у День обіймів вирішила переглянути архівні фото зі своїм чоловіком, бізнесменом Андрієм Оністратом.
Деякими світлинами ведуча програми "Сніданок. Вихідний" опублікувала у своєму фотоблогу. Знаменитість зібрала кадри, зроблені за 15 років їхніх стосунків. Зокрема, Валентина показала, який вигляд закохані мали на початку свого кохання.
На світлинах щаслива пара подорожує та ніжно обіймається.
"Ми росли і змінювались разом! P.S. Вірю, що обійми і щирі слова зцілюють", – поділилася знаменитість.
До слова, подружжя разом виховує чотирьох спільних дітей. Сина Андрія, наймолодшого в родині, телеведуча народила в грудні 2018-го.
У коментарях юзери були щедрими на компліменти.
- Красива пара! Андрію пощастило з дружиною
- Яка ви класна пара
- Неймовірна пара
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