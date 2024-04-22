Валентина Хамайко розчулила фото з чоловіком і дітьми поблизу їхнього будинку

Ведуча каналу "1+1 Україна" Валентина Хамайко вперше за тривалий час показала спільні родинні фото.

Так, у своєму фотоблогу Валентина опублікувала спонтанне фото, на якому позує на тлі заміського будинку з чоловіком Андрієм Оністратом і їхніми чотирма дітьми. За словами знаменитості, такі світлини завжди даються непросто, адже у дітей бувають різні настрої.

"Майже спонтанне родинне фото, але на всіх цих спільних знімках є незадоволений персонаж, роздратований і той, хто "мочить коні", - розповіла зірка.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Також Хамайко поділилася їхньою особливою традицією щоразу навесні збиратися великою родиною та робити фото на згадку. Зокрема, ведуча порівняла минулорічний кадр з тим, який вони вже зробили цьогоріч з дітьми, чоловіком і його батьками. Знаменитість підкреслила, що через важку втрату 21-річного сина Оністрата Остапа, його більше ніколи не буде поруч з рідними. Втім, він назавжди залишиться в пам'яті та на портретах в кімнаті.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Останнє спільне фото з Остапом. Діти трошки виросли і подорослішали… Остап дивиться на нас з фото", - розчулила Валентина.

Нагадаємо, 21-річний пасинок Валентини Остап героїчно загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Ця трагічна подія перевернула життя родини на до та після.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN вперше поділився подробицями трагедії у родині. Під час ворожого обстрілу Одеси у зірки загинула сестра.

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