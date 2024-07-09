Валентина Хамайко розкрила, як стала ініціаторкою весілля з чоловіком і як мала з ним серйозну розмову

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко зізналась, як війна вплинула на рішення офіційно укласти шлюб із чоловіком-військовим, бізнесменом Андрієм Оністратом.

Закохані перебувають у стосунках протягом 18 років, але одружуватися вони не квапилися. Однак повномасштабна війна в Україні змінила їхні плани. Незабаром чоловік Хамайко вирушає у відрядження на схід України. Ведуча розуміє всі ризики, які чекають на її коханого, а в разі чого вона йому навіть не родичка. Тож, знаменитість мала з чоловіком серйозну розмову, що офіційно укласти шлюб таки потрібно.

Весілля Валентини Хамайко

"Трапляється знову історія про відрядження і знову про його мобілізацію. Він знову їде на схід, він знову буде поруч із кордоном Росії, це знову бригада. Я знову розумію, що це буде, і знову усвідомлюю ці ризики. Якщо раптом із Андрієм щось трапляється – поранення, лікарня, реанімація – навіть у найстрашніші моменти, я не родичка йому. У даному випадку родичі – це мама, тато", - розповіла знаменитість для "Сніданку з 1+1".

Гучних святкувань пара не влаштовувала. Закохані навіть не змінювали свій денний графік. Тим не менш, Хамайко білу сукню одягнула, щоправда, без зайвої помпезності. Вбрання ведуча використовуватиме ще й у повсякденному житті, а потім залишить його в шафі на згадку.

"Я займаюся брендом одягу. Ця сукня була розроблена нами ще минулого літа. Це така подія, я подумала, що це саме ця сукня, тож купила її в шоурумі і поїхала на розпис. Я точно знаю, що сукня збережеться, я із задоволенням буду ходити в ній декілька років, а потім, можливо, покладу для історії", - поділилася ведуча.

Весілля Валентини Хамайко

До речі, Андрій Оністрат зробив дружині сюрприз. Чоловік підготував Валентині Хамайко букет нареченої. Ведуча навіть не думала отримати такий презент, тож була неабияк рада.

"Я про букет відверто не думала. Коли я побачила Андрія з квітами, це було дуже класно, приємно. Букет був дуже гарним, це була незвична комбінація. Він ніколи не дарував мені лаванди", - пригадала знаменитість.

Хоч закохані не влаштовували гучне свято, однак зізнаються, що мить була неабияк зворушливою. Коли подружжя стояло під вінцем, то не могло стримати емоцій.

Весілля Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Ми з Андрієм навіть не думали, що дивлячись одне одному у вічі і відповідаючи на запитання, у нас очі були повні сліз", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Валентини Хамайко пояснив, чому одружився з нею тільки після 18 років стосунків. До слова, ініціаторкою весілля була саме ведуча.

Валентина Хамайко після 18 років спільного життя вийшла заміж! – ЖВЛ представляє

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