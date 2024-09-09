Валентина Хамайко вперше показала 33-річну доньку чоловіка від ексшлюбу й розповіла про їхні стосунки

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про родинні зв'язки з донькою її чоловіка, бізнесмена Андрія Оністрата від його першого шлюбу.

Валентина поділилася, що старша 33-річна донька чоловіка Віта вже має власну родину. Проте вона однаково знаходить час і для зведених братів і сестер, і для самої Хамайко. Зокрема, ведуча зізналася, що тішиться спілкуванню Віти й Соломії.

"Так, ми спілкуємося. Соломія класно спілкується з Вітою. Віта була вже підлітком, коли ми з Андрієм почали спілкуватися. Вона практично не жила з нами, але був період, коли ми більш тісно спілкувалися, а потім вона почала дорослішати й у неї своя родина. Мені важливо, щоб гармонійне спілкування було в Андрія з дітьми. Я можу запитати, чи все добре у Віти. І радію, що у Соломії є класні стосунки з нею", - сказала Валентина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Донька Андрія Оністрата

Донька Андрія Оністрата

До слова, знаменитість зізналася, що раніше під час непорозумінь між чоловіком і його донькою вона могла втрутитися, але зараз припинила робити це, щоб не псувати стосунки з ними обома.

"Колись був етап, коли я намагалася їх порозуміти чи ще щось, а потім зрозуміла, що я в жодному випадку не маю бути буфером між ними. Їхні стосунки мають формуватися між ними. Я можу бути підтримкою своєму чоловіку, але я точно не можу бути мамою Віті. А якщо я буду між ними, то я завжди буду винною, як для одного боку, так і для іншого", - пояснила ведуча.

Андрій Оністрат з родиною

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко показала свою рідну сестру-копію та як з нею та їхніми дітьми вони час проводили.

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