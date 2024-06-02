Валентина Хамайко вшанувала пам'ять сина чоловіка, який загинув на фронті: "В серці болить"

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко поділилася рідкісними фото з родиною і розповіла про роковини смерті 21-річного сина чоловіка Андрія Оністрата Остапа.

Так, у своєму фотоблогу ведуча поділилася знімками, на яких разом з чоловіком позує на галявині з їхніми трьома дітьми сім років тому. Як зізналася Валентина, тоді вони ще не підозрювали, що за декілька років на фронті загине її пасинок Остап. Так, за словами ведучої, рівно рік тому, 2 червня, у їхній родині сталося горе – син її чоловіка героїчно поліг у бою.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Літо 2017. Тоді просто робили фото, щоб залишити щасливі спогади... Зараз дивлюсь на нас усміхнених, а в серці болить і сльози. Неможливо контролювати... Рівно рік тому Остап загинув... Його життя і плани обірвала війна. Кожна світлина і кожен спогад, як скарб...", - зворушила Валентина.

У роковини смерті Героя ведуча присвятила юнакові сторіз і показала щасливі миті, де він позує з молодшими братами. Валентина зізналася, що не може стримувати сліз, переглядаючи архівні світлини.

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно син покійного ведучого Ігоря Пелиха Іван показав свою нагороду за відважну службу в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: