Валентина Хамайко замилувала рідкісними фото з чоловіком і публічно звернулася до нього

Знаменитість привітала коханого з важливим днем.
Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про свято у її родині.
Сьогодні, 8 жовтня, чоловік знаменитості, бізнесмен і військовий Андрій Оністрат святкує день народження. З нагоди свята Хамайко присвятила коханому допис і показала їхні милі фото з романтичної фотосесії на природі. А також поділилася архівними світлинами з усією родиною. Окрім того, ведуча виразила свій захват від стійкості та чесності іменинника.
"Радію твоєму дню. І тому, що ввечері вже зможу обійняти! За останні роки це стало розкішшю… Життя стало ще швидшим, але ти завжди тримаєш темп! Що б не траплялось, ти завжди залишаєшся вірним собі! Так, не завжди зручний для інших, але завжди чесний перед самим собою! Люблю тебе", - зворушливо привітала чоловіка ведуча.
До щирого зізнання Валентини у коментарях долучилися й інші юзери. Вони побажали імениннику миру та подякували за службу в ЗСУ.
- Щирі вітання! Многая літа! Здоров'я та щастя під мирним небом України
- Многая літа Вашій родині. Затишку, тепла, кохання
- Дякуємо за захист, за щирий патріотизм! Обіймаємо!
- Вітаємо і пишаємося
Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік також вітав старшого сина з днем народження. Артист з дружиною вигадали оригінальний подарунок для 9-річного Дані й показали його.
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