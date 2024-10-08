Валентина Хамайко замилувала рідкісними фото з чоловіком і публічно звернулася до нього

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 8 жовтня, чоловік знаменитості, бізнесмен і військовий Андрій Оністрат святкує день народження. З нагоди свята Хамайко присвятила коханому допис і показала їхні милі фото з романтичної фотосесії на природі. А також поділилася архівними світлинами з усією родиною. Окрім того, ведуча виразила свій захват від стійкості та чесності іменинника.

"Радію твоєму дню. І тому, що ввечері вже зможу обійняти! За останні роки це стало розкішшю… Життя стало ще швидшим, але ти завжди тримаєш темп! Що б не траплялось, ти завжди залишаєшся вірним собі! Так, не завжди зручний для інших, але завжди чесний перед самим собою! Люблю тебе", - зворушливо привітала чоловіка ведуча.

Валентина Хамайко з чоловіком / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

До щирого зізнання Валентини у коментарях долучилися й інші юзери. Вони побажали імениннику миру та подякували за службу в ЗСУ.

Щирі вітання! Многая літа! Здоров'я та щастя під мирним небом України

Многая літа Вашій родині. Затишку, тепла, кохання

Дякуємо за захист, за щирий патріотизм! Обіймаємо!

Вітаємо і пишаємося

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік також вітав старшого сина з днем народження. Артист з дружиною вигадали оригінальний подарунок для 9-річного Дані й показали його.

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