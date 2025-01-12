Валентина Хамайко замилувала фото з чоловіком-воїном і як час з ним проводить

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко вперше за тривалий час показалася з чоловіком, військовослужбовцем Андрієм Оністратом.

Знаменитість у своєму фотоблогу поділилася, що побувала з коханим у драматичному театрі імені Лесі Українки. Разом вони насолодилися виставою "Поромник". Після романтичного вечора Валентина зізналася, що у сюжеті побачила багато схожого з її особистим життям і тому доволі емоційно реагувала на деякі сцени. Так само прихильність до акторів відчула й решта зали.

"Повний зал не відпускав акторів. Вечір суботи, театр ім. Лесі Українки і вистава "Поромник". Переживала, сміялась і плакала, бачила багато паралелей з особистим життям!", - поділилася зірка.

Валентина Хамайко з чоловіком у театрі / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Водночас Хамайко у сторіз поділилася фото з чоловіком, з яким доволі рідко вдається провести час наодинці. Тож цей щасливий вечір надовго запам'ятається закоханим.

"А це ми. Щаслива, бо нам вдалось знайти час і побути разом!", - зізналася Валентина.

Валентина Хамайко з чоловіком / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно актор Остап Ступка заговорив за п'ятий шлюб і знайомство молодшої на 30 років нової коханої зі своєю мамою.

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