Валентина Хамайко замилувала фото з двома підрослими дітьми й розповіла про їхні характери

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко потішила шанувальників родинним контентом.

Так, у своєму фотоблозі ведуча розмістила рідкісні фото двох помітно підрослих дітей. Зокрема, Валентина пригадала, як з кожним роком її син Михайло та донька Мирослава ставали допитливішими, вчилися допомагати їй у господарстві й турбувалися одне про одного. Втім, запевняє зіркова мама, така ідилія між дітьми панує не завжди, адже останнім часом їхні сварки між собою почастішали.

Діти Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Діти Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Іноді так прикольно відсторонитися і просто спостерігати за власними дітьми! Які вони різні і як кожен намагається гнути й формувати свою лінію розвитку. Коли Мирослава і Михайло були зовсім малюками, то дуже мило спали в обіймах одне одного… З дорослішанням почали трохи гиркатись, але в цілому вже бачу, як за пару років разом на гульки будуть бігати. Дуже сподіваюсь, що в майбутньому всі дитячі сварки будуть згадуватися, як милі історії-спогади. А підтримка і відчуття рідного плеча залишаться назавжди", — написала Хамайко.

Діти Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Діти Валентини Хамайко / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко показала свою свекруху та розповіла про стосунки з нею.

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