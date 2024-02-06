Валентина Хамайко зі сльозами розповіла, як дізналася про загибель пасинка і пояснила це решті дітей

Ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко чесно поділилася, як відреагувала на новину про загибель 21-річного сина її чоловіка Андрія Оністрата Остапа на війні.

Так, знаменитість з теплом пригадує їхні теплі стосунки з пасинком, який став їй за рідного сина. За її словами, вона завжди піклувалася про нього. Тим паче Остап страждав від серйозних алергічних реакцій, які згодом переросли в астму. Попри це хлопець добровольцем доєднався до лав ЗСУ. І влітку минулого року його, на жаль, не стало. 21-річний Остап загинув під час виконання бойового завдання.

Чоловік Валентини Хамайко та його син Остап

Хамайко з болем поділилася, як дізналася про болісну втрату. За її словами, телефонний дзвінок від чоловіка, який розділив життя на до і після, відбувся під час того, як вона була за кермом. І вона ще довго не могла прийти до тями.

"Мені зателефонував Андрій (чоловік – прим. ред.) і сказав про це. Ми тоді були в машині разом з Соломією (донькою – прим. ред.). Ми тоді поговорили з Андрієм. У мене в таких ситуаціях спрацьовує захисна функція, коли почув інформацію, але ти далі починаєш робити те, що ти мав робити протягом цього дня. Я машинально почала робити те, що в мене було заплановано цього дня. Звичайно, воно догнало ввечері, коли ти залишаєшся наодинці", - зі сльозами на очах розповіла Валентина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Валентина Хамайко з чоловіком

Ведуча поділилася, у який спосіб вона про це повідомила своїм дітям і як підтримувала чоловіка у скрутні часи:

"Все, що я намагалася робити – відповідати на кожен дзвінок чоловіка і просто з ним спілкуватися. Але це складно, бо поруч є підліток Соломія, яка усвідомлює важкість всієї ситуації, а є менші діти, які не усвідомлюють ситуації. Я коли прийшла додому і почала розповідати це дітям, то мене накрило іншою хвилею, бо наш молодший син не розумів, хто загинув. Він дуже довго запитував: "Тато загинув чи Остап загинув?". І це дуже важко. Старший син перебував у тенісному таборі. Я телефоную тренеру і кажу, що не розумію, що робити з Михайлом… Бо як я можу сказати про це сину в телефонному форматі", - з розпачем зізналася знаменитість.

Валентина Хамайко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, Остап рік захищав Україну на фронті у лавах ЗСУ, а за місяць Героєві мало виповнитися 22 роки.

Нагадаємо, нещодавно відомий український ведучий Орест Дрималовський просто під час ефіру заявив, що йде на фронт.

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