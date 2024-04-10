Валентина Хамайко зізналась, що пройшла тактичну підготовку та чи відновила військовий квиток

Ведуча каналу "1+1 Україна" Валентина Хамайко чесно зізналась, що пройшла тактичну підготовку, а також відповіла, чи відновила військовий квиток.

Так, раніше знаменитість ділилась, що є лентенанткою запасу. Хамайко також вирішила відновити свій військовий квиток. Утім, як виявилося, ця процедура - не з легких. Як зізналась Хамайко в інтерв'ю kp.ua, коли вона почала процес відновлення військового квитка, то у відповідь почула, що це поки не на часі.

Валентина Хамайко

"Відновити військовий квиток складно, тому що у нас це була військова кафедра. Коли я пішла відновлювати, мені сказали, що зараз не до мене. Все це, звичайно, затягнулося", - поділилася ведуча.

Натомість Валентина Хамайко пройшла дві тактичні підготовки: вперше – 2014 року, вдруге – 2023-го. За словами знаменитості, вона намагається підтримувати свої знання. До речі, ведуча також ходить до тиру, аби вдосконалювати вміння зі стрільби. Щоправда, через зайнятість вона це робить не регулярно.

Валентина Хамайко

"Я пройшла дві тактичні підготовки для себе – 2014-го та 2023 року. Мамою чотирьох малолітніх дітей я теж буду не все життя. Я роблю своє, підтримую рівень знань. Єдине, чого наразі не роблю, то це не ходжу регулярно до тиру стріляти, бо фізично бракує на це часу", - зізналась знаменитість.

До речі, хоч у Валентини Хамайко й є медична освіта, утім під час проходження тактичної підготовки вона дізналася багато чого нового. Зокрема, ведуча була здивованою, що під час надання першої медичної допомоги можна використовувати гігієнічні прокладки та тампони.

Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Навіть для мене, людини з медичною освітою, деякі моменти були відкриттям. Наприклад, жіночою прокладкою ідеально фіксується травма легень. А жіночими тампонами тампонуються рани. Я б навіть подумати не могла", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко показала, як її діти помітно підросли. Також ведуча розповіла про особливості їхніх характерів.

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