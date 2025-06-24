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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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496
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Валентина Хамайко показала 15-річну доньку-випускницю і заговорила про її навчання в університеті

Старша донька Валентини Хамайко та Андрія Оністрата закінчила 11-й клас. Ведуча привітала її з особливою подією в житті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Валентина Хамайко

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Українська телеведуча Валентина Хамайко показала 15-річну доньку-випускницю та заговорила про її навчання у виші.

Соломія цьогоріч закінчила 11-й клас. Ведуча висловилася про цю важливу подію в її житті.  Хамайко говорить, що в їхньої з Андрієм Оністратом доньки не було ані "останнього дзвоника", ані святкування випускного. Тим не менш, Соломія бачить своє життя інакше і формує його відповідно до власних бажань, а також прагне самостійності. Тим часом батьки дають дівчині право вибору.

"В її житті не було "останнього дзвоника" і випускного у 9 класі, і відповідно після закінчення 11 класу теж. Своє життя вона бачить інакшим і формує його відповідно до власного вибору. Я поступово усвідомлюю, що ми відпускаємо дитину у своє самостійне життя. Бачу, як вона дуже поспішає жити і прагне цієї самостійності, насолоджується від можливості приймати власні рішення", - ділиться ведуча.

Валентина Хамайко зі старшою донькою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко зі старшою донькою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Цьогоріч Соломія, якій незабаром виповниться 16 років, вступає до вишу. Батьки, звичайно, висловили свою думку щодо вибору університету, однак дівчина приймала рішення самостійно. Ведуча говорить, що вона з чоловіком виховує дітей так, аби ті не боялися відповідальності. Тим часом вони, як батьки, готові відпустити синів та доньок, однак завжди в разі потреби підставити плече допомоги.

Валентина Хамайко з чоловіком та старшою донькою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з чоловіком та старшою донькою / © instagram.com/valentinakhamaiko

"Свої побажання по університету ми, звичайно, висловили Соломії, але вибір вона робить самостійно. Ми народжували дітей в любові, ростили з можливістю проявляти себе, поступово готові відпускати, але завжди залишатимемось поруч тією внутрішньою точкою стабільності, до якої завжди можна повернутись думками чи фізично у світло дитинства та любові", - зазначила ведуча.

Старша донька Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Старша донька Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, цьогоріч син Сергія Притули теж закінчив 11-й клас. Знаменитість показував фото з випускником, а також розповів про новий етап в його житті.

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