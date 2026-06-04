Валентина Хамайко показала доньку-красуню від Оністрата і здивувала її значними досягненнями

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко вперше за тривалий час показала старшу доньку-красуню від чоловіка Андрія Оністрата.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото з 16-річною Соломією. Разом із тим ведуча здивувала її значними досягненнями. Цьогоріч підлітка мала б складати Національний мультипредметний тест. А натомість Соломія вже закінчила перший курс у КПІ. Ба більше, під час сесії дівчинка склала іспит із вищої математики автоматом, чим неабияк здивувала зіркову маму.

«У цей час Соломія мала б радіти результатам НМТ у свої 16 років, але вона вже закінчила 1 курс КПІ і радіє цьому ще більше. А ще шокувала мене тим, що іспит з вищої математики їй зарахували автоматом! Шок! Я навіть не уявляла, що таке буває…», — здивувала ведуча.

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Валентина Хамайко з донькою Соломією / © instagram.com/valentinakhamaiko

Разом із тим Валентина Хамайко говорить, що в її доньки зовсім не дитяче мислення і вона багато чого її навчила і продовжує це робити. Ведуча пригадала декілька випадків. Зокрема, коли Соломія у дитинстві дала зрозуміти мамі, що школа їй не підходить, оскільки вона вчилась швидше за однолітків.

Також Валентина Хамайко відмовилась від навушників вдома, оскільки для рідних потрібна не лише її фізична присутність, а й ментальна. На це їй вказала старша донька. Окрім того, ведуча знає, що не все, що вона робить, обов’язково є правильним, оскільки можна й по іншому.

Донька Валентини Хамайко Соломія / © instagram.com/valentinakhamaiko

«Соломія завжди має своє бачення і рішення, у неї завжди є план дій, і як любить казати сама Соломія: „У мене навіть є план для планів“. Бажаю усім дітям мати сміливість говорити з батьками, а батькам сил і сміливості чути своїх дітей», — зазначила ведуча.

Нагадаємо, Валентина Хамайко та Андрій Оністрат виховують чотирьох дітей — доньок Соломію та Мирославу і синів Михайла та Андрія. Виявляється, під час повномасштабної війни у ведучої була завмерла вагітність, про що вона лише нещодавно наважилась розповісти.

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