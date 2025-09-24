Валентина Хамайко показала, як проводить вечори з дітьми та їхні особливі традиції

Валентина Хамайко / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Українська телеведуча Валентина Хамайко продемонструвала, як проводить дозвілля разом із дітьми — 6-річним Андрієм та 12-річною Мирославою.

Ніжні сімейні кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram. На них зіркова мама показала, як приділяє увагу кожному з дітей. З Андрієм вони полюбляють проводити час за книжками. Хамайко зазначила, що хлопчик обожнює, коли йому читають уголос і навіть сам нагадує мамі про спільне дозвілля

"Андрійко дуже любить, щоб йому читали. Постійно моститься і каже: "Давай будемо обійматися і читати", — написала ведуча у сториз.

Реклама

Валентина Хамайко з сином Андрієм / © instagram.com/valentinakhamaiko

З 12-річною донечкою Валентина показала кардинально інший рід занять — дівчата займалися спортивними вправами перед сном. Знаменитість зазначила, що іноді розтяжка дається досить важко, проте саме такий підхід є ефективним. У такий спосіб мама підтримує Мирославу в захопленні спортом.

"А тут на годиннику вже десята і у нас до виконання є ще дві задачі — розтяжка та гігієна перед сном. Я вже в піжамі, але Мирославцю підтримую… Розтяжка їй дається дуже важко, мовчу вже про себе", — пожартувала зірка.

Валентина Хамайко з донькою Мирославою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч зізнався, з якими складнощами стикається у спілкуванні з донькою. Ведучий показав, як проводить час разом з 14-річною Алісою.