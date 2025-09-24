ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Валентина Хамайко показала, як проводить вечори з дітьми та їхні особливі традиції

Зірка поділилася, як після роботи присвячує час дітям.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Валентина Хамайко

Валентина Хамайко / © пресслужба каналу "1+1"

Українська телеведуча Валентина Хамайко продемонструвала, як проводить дозвілля разом із дітьми — 6-річним Андрієм та 12-річною Мирославою.

Ніжні сімейні кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram. На них зіркова мама показала, як приділяє увагу кожному з дітей. З Андрієм вони полюбляють проводити час за книжками. Хамайко зазначила, що хлопчик обожнює, коли йому читають уголос і навіть сам нагадує мамі про спільне дозвілля

"Андрійко дуже любить, щоб йому читали. Постійно моститься і каже: "Давай будемо обійматися і читати", — написала ведуча у сториз.

Валентина Хамайко з сином Андрієм / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з сином Андрієм / © instagram.com/valentinakhamaiko

З 12-річною донечкою Валентина показала кардинально інший рід занять — дівчата займалися спортивними вправами перед сном. Знаменитість зазначила, що іноді розтяжка дається досить важко, проте саме такий підхід є ефективним. У такий спосіб мама підтримує Мирославу в захопленні спортом.

"А тут на годиннику вже десята і у нас до виконання є ще дві задачі — розтяжка та гігієна перед сном. Я вже в піжамі, але Мирославцю підтримую… Розтяжка їй дається дуже важко, мовчу вже про себе", — пожартувала зірка.

Валентина Хамайко з донькою Мирославою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з донькою Мирославою / © instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч зізнався, з якими складнощами стикається у спілкуванні з донькою. Ведучий показав, як проводить час разом з 14-річною Алісою.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie