Валентина Хамайко показала свою 15-річну доньку й здивувала, як вона екстерном закінчила школу

Валентина Хамайко з донькою Соломією / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Українська телеведуча Валентина Хамайко зворушила новиною про свою доньку Соломію, яка в 15 років достроково завершила шкільне навчання.

У дописі в Instagram зіркова мама розповіла, що ще на початку травня дочка повідомила їй важливу новину – вона офіційно закінчила школу. Соломія завершила одразу 10-й і 11-й класи за один навчальний рік, навчаючись екстернатом. Ведуча зізналася, що їй самій знадобився час, щоб усе усвідомити.

"Я це ще не усвідомлюю але це вже сталося!. Соломія закінчила школу, а у її випадку закінчила 10 та 11 клас за цей навчальний рік і зробила це ще на початку травня! Просто вийшла одного дня з кімнати і сказала: "Можете мене привітати! Я це зробила: щойно написала останню свою шкільну контрольну". Мій стан?! Мені потрібен був час, щоб переварити і усвідомити. Донці ще 15 років, але вона вже закінчила школу…" – поділилася Хамайко.

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Донька Валентини Хамайко Соломія / © instagram.com/valentinakhamaiko

Хамайко також згадала, що ще у дитсадку Соломія випереджала однолітків – закінчила дошкільний заклад у п’ять років, але до школи не потрапила через вік. Проте наполегливість дівчинки з роками тільки зросла. У пошуках найкращого освітнього закладу для доньки сім’я змінила чотири школи, і у п’ятому закладі дівчина здобула освіту екстерном. Валентина зазначила, що невимовно пишається Соломією, яка вже роздумує над вибором університету.

"Потім згадалося, що і садочок вона закінчила у п'ять років. В школу тоді не взяли, не пройшла за віком. Але Соломія своє наздогнала сама, бо якщо вона вже щось собі надумає, то не відступить! Ми змінили чотири школи в пошуку найкращої для доньки, а закінчила навчання вона екстернатом у п'ятому навчальному закладі. Акцентуючи нашу батьківську увагу на тому, що з мотивацією вчитися у неї все ок, просто не хоче нудитися зайвий рік. Доню, я тобою пишаюсь! В тобі стільки внутрішньої сили і розуму, що подекуди бракує і дорослим. Нехай Всесвіт допомагає тобі реалізувати весь свій потенціал, а поряд будуть твої однодумці!" – зворушила зірка.