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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1595
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Валентина Хамайко показалася з чоловіком та їхніми доньками на випускному молодшого сина

Син зірки закінчив дошкільний заклад на два роки раніше через рішення батьків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Валентина Хамайко з родиною

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Українська телеведуча Валентина Хамайко розповіла про свято у родині.

Зірка у фотоблогу поділилася новиною про дострокове закінчення садочку наймолодшого сина Андрія. За словами ведучої, вона разом з чоловіком-воїном Андрієм Оністратом ухвалили таке рішення через свою впевненість у здібностях сина навчатися у школі. До речі, так само екстерном закінчила школу їхня старша донька Соломія, успіхами якої Валентина пишається.

"Соломія закінчила школу, Андрійко піде у школу! Соломія закінчила два класи за цей рік, а ми з Андрієм Оністратом на початку року вирішили, що Андрійку точно не варто ще два роки бути у садочку і теж трохи "перескочили" з сином, але в дошкільному навчанні. Працювати, тобто навчатися, довелось багато, але впевнені, що в школі все буде добре!" – написала зіркова багатодітна мама.

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

До слова, вітати та підтримати на фінальному концерті маленького випускника зібралася вся родина. Так, крім мами, на свято до садочку Андрія завітали його батько у військовій формі, бабуся з дідусем і дві сестри. Разом вони наробили фото в фотозоні та після концерту в садочку радісно відсвяткували подію обіймами й сльозами щастя.

Син Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Син Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко з родиною / © instagram.com/valentinakhamaiko

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько також показала свою підрослу доньку, яка закінчила школу.

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