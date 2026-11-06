Валентина Хамайко шокувала станом сина й показалася у лікарні: його вдруге за місяць прооперували

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

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Українська телеведуча Валентина Хамайко повідомила про нові ускладнення після травми свого сина Михайла. Після невдалого перебігу реабілітації 15-річному хлопцю знову знадобилося хірургічне втручання.

Про повторну госпіталізацію ведуча «Сніданку з 1+1» розповіла у фотоблогу. Ще на початку жовтня вона ділилася подробицями серйозної травми ноги сина. Тоді Михайлу встановили спиці та зафіксували кінцівку гіпсом. Однак під час відновлення виникли проблеми, через які довелося повторно звернутися до лікарів.

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Як пояснила Хамайко, хлопець упав, коли пересувався за допомогою милиць. Крім того, з’ясувалося, що він неправильно навантажував травмовану ногу: через особливості перелому йому категорично не можна було спиратися на п’ятку. Цього правила Михайло не дотримувався, оскільки не знав про таке обмеження.

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Сториз Валентини Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Після контрольного рентгену лікарі повідомили, що кістку потрібно знову складати. Тож на юнака чекала друга операція, після якої йому знову встановили спиці та наклали гіпс.

Валентина показала, що перебуває поруч із сином у післяопераційній палаті, та емоційно описала ситуацію, яка змусила родину розпочати лікування фактично спочатку.

«Локація — післяопераційна кімната. Герой сюжету — Михайло. Драматичний момент — повторна операція, знову спиці і знову гіпс. Так, пішли по другому колу! Чому?! Це я ще не запитую, за що це мені? Причина — син впав на милицях. А ще, як зʼясувалося сьогодні, з його типом перелому категорично не можна опиратися на п’ятку тою ногою, що в гіпсі. А Михайло не знав і робив це весь час… Тому коли вийняли перші спиці з ноги і зробили рентген, лікар сказав, що чекає нас знову у лікарні, бо знову потрібно складати ногу», — поділилася емоційно ведуча.

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