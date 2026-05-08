Валентина Хамайко вперше розповіла про завмерлу вагітність під час війни та чому не сказала чоловіку

Ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко вперше розповіла про пережиту завмерлу вагітність під час війни.

Сталося це 2023 року. Знаменитість в інтерв’ю Маші Єфросиніній говорить, що почувалась жахливо. Валентина Хамайко була спустошеною, самотньою та розгубленою. При цьому, весь свій біль ведуча тримала в собі та ні з ким не ділилась, оскільки боялась, що її не зрозуміють та не підтримають належним чином.

«Часто такі історії залишаються у жінки на все життя, бо вона не відчуває, що її зрозуміють, що її належним чином підтримають, що комусь це в принципі потрібно, крім неї самої. Саме так тоді я почувалась. Я почувалась спустошеною, самотньою, розгубленою. Я не розуміла, от щоб що? Ми ж не планували», — говорить ведуча.

Валентина Хамайко також не сказала й чоловікові Андрію Оністрату про завмерлу вагітність. Обранець ведучої тоді втратив сина на війні, тож вона боялась, що цією новиною просто його «доб’є». Окрім того, між ними тоді доволі тяжко складалось спілкування. Коли Валентина Хамайко хотіла діалогу, то Андрій Оністрат обирав мовчання. Ведуча не сказала про завмерлу вагітність, оскільки реакція чоловіка могла б її «добити».

«Коли загинув Остап, я розуміла, що в нього і так достатньо своїх болів. Це все одно не змінить ситуацію, не вплине ні на що, я просто доб’ю зверху. Я не хотіла цього. У нас важко все одно складалось порозуміння і спілкування, бо я бачила часто від себе діалог, від нього — мовчання. Тому я не хочу нічого розповідати, щоб почути у відповідь мовчання. Воно мене доб’є. Тому воно й замовчувалось», — говорить ведуча.

