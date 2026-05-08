ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

Валентина Хамайко вперше розповіла про завмерлу вагітність під час війни та чому не сказала чоловіку

Знаменитість 2023 року пережила тяжкий досвід.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Валентина Хамайко

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Ведуча «Сніданку з 1+1» Валентина Хамайко вперше розповіла про пережиту завмерлу вагітність під час війни.

Сталося це 2023 року. Знаменитість в інтерв’ю Маші Єфросиніній говорить, що почувалась жахливо. Валентина Хамайко була спустошеною, самотньою та розгубленою. При цьому, весь свій біль ведуча тримала в собі та ні з ким не ділилась, оскільки боялась, що її не зрозуміють та не підтримають належним чином.

«Часто такі історії залишаються у жінки на все життя, бо вона не відчуває, що її зрозуміють, що її належним чином підтримають, що комусь це в принципі потрібно, крім неї самої. Саме так тоді я почувалась. Я почувалась спустошеною, самотньою, розгубленою. Я не розуміла, от щоб що? Ми ж не планували», — говорить ведуча.

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко / © instagram.com/valentinakhamaiko

Валентина Хамайко також не сказала й чоловікові Андрію Оністрату про завмерлу вагітність. Обранець ведучої тоді втратив сина на війні, тож вона боялась, що цією новиною просто його «доб’є». Окрім того, між ними тоді доволі тяжко складалось спілкування. Коли Валентина Хамайко хотіла діалогу, то Андрій Оністрат обирав мовчання. Ведуча не сказала про завмерлу вагітність, оскільки реакція чоловіка могла б її «добити».

«Коли загинув Остап, я розуміла, що в нього і так достатньо своїх болів. Це все одно не змінить ситуацію, не вплине ні на що, я просто доб’ю зверху. Я не хотіла цього. У нас важко все одно складалось порозуміння і спілкування, бо я бачила часто від себе діалог, від нього — мовчання. Тому я не хочу нічого розповідати, щоб почути у відповідь мовчання. Воно мене доб’є. Тому воно й замовчувалось», — говорить ведуча.

Нагадаємо, раніше Валентина Хамайко розповіла про кризи в шлюбі з Андрієм Оністратом. Ведуча також чесно зізналась, як вони рятували родину.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie