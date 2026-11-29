Валерія Крук / © instagram.com/valeriyakruk

Реклама

Українська ведуча та модель Валерія Крук, більш відома як Кульбаба, показала жахливі рани та шрами на тілі, які з’явились після того, як її облили кислотою.

Знаменитість в юності стала жертвою нападу. Коли Валерії Крук було всього 22 роки, її облили кислотою. Сталося це в серпні далекого 2001 року. Подробиці нападу ведуча не розкривала. Натомість відомо, що тоді вона дістала жахливі хімічні опіки тіла — найбільше постраждали шия, груди та рука.

Реклама

У своєму Instagram Валерія Крук показала, який вигляд мало її тіло. Через кислоту у ведучої залишились жахливі рани. На щастя, лікарі змогли нормалізувати стан знаменитості після нападу, після чого на неї чекав тривалий шлях лікування та реабілітації.

Реклама

Саме такий вигляд мало тіло Валерії Крук після того, як її облили кислотою / © instagram.com/valeriyakruk

Валерія Крук перенесла й не одну пластичну операцію. Ведуча хотіла позбутися шрамів, що в неї залишились після опіків, тож робила пластичні операції з пересадки шкіри. Щоправда, деякі все ж таки не вдалося замаскувати. Аби остаточно приховати всі шрами, Валерія Крук набила на тих місцях татуювання.

«Не поспішайте судити інших, адже ви ніколи не знаєте, яку ціну людина заплатила за те, ким вона стала. 14.08.2001. Другий день народження і пекло довжиною в роки», — підписала кадри ведуча.

Саме такий вигляд мало тіло Валерії Крук після того, як її облили кислотою / © instagram.com/valeriyakruk

У коментарях Валерію Крук підтримали підписники. Користувачі зазначили, що вона неабияк сильна, що змогла це все витримати. Тим часом ведуча подякувала за такі теплі слова.

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов просто на сцені серйозно травмувався. Артист через сильний біль впав та скрутився на підлозі.

Реклама

Новини партнерів