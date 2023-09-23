Валерій Харчишин дав прогнози щодо закінчення війни: "Ми не вимкнемо Росію"

Український музикант, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин, старший син якого служить в ЗСУ, поміркував щодо того, коли в Україні може закінчитися війна.

Своїми думками співак поділився в інтерв'ю проєкту "Кар'єрист". Харчишин зазначив, що він не військовий аналітик і робити прогнози – невдячна справа. Втім свою думку щодо цього висловив:

"Я не Буданов тим більше. Навіть не Арестович. Але я розумію, що це буде дуже довго. В мене думка така. Поки нас не обійме міжнародний альянс, поки ми не станемо партнерами НАТО. Це має бути якась хоча б формальність, то ми не зупинимо цю війну. Ми не переможемо. Тобто будемо воювати доти, поки будуть у нас сили і поки ми не домовимося, не виконаємо якісь зобов'язання. Можливо вони виникнуть зрештою, ці зобов'язання. І ми станемо повноцінними, або не повноцінними, якимись членами міжнародного альянсу НАТО", - вважає Харчишин.

Музикант вважає, що спочатку Україна стане членом ЄС, а вже після цього долучиться до НАТО. За словами Харчишина, російський диктатор Путін тероризуватиме Україну до кінця і шукатиме способи обходити санкції і виробляти зброю:

"Ми розуміємо, що ми не вимкнемо Китай, не вимкнемо Іран, не вимкнемо Росію. Вони так чи інакше, обходячи санкції, будуть виробляти оте лайно, яке будуть запускати проти нас. І до останнього рубля Путін це робитиме, і до останнього москаля. Йому головне, щоб залишилась якась частка внутрішніх військ, умовно, охорони, щоб його життя оберігати. Я думаю, цей налаштований йти до кінця", - поділився думками Харчишин.

Валерій Харчишин з сином, який служить в ЗСУ

Як раніше розповідав музикант, його старший син пішов добровльцем на війну у перший день повномасштабної війни. Як розповів Харчишин, зараз 35-річний хлопець боронить Україну у лавах ЗСУ на півночі України.

Раніше артист розповів, як син його обдурив, аби піти на передову.

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