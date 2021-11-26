Валерій Харчишин переніс складну операцію: "Запідозрили онкозахворювання"

Артисту видалили внутрішній орган.

Український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про складну операцію, яку він переніс влітку цього року.

Так, хірургічне втручання пішло не за планом і замість однієї години тривало п'ять. У результаті, артисту видалили внутрішній орган, який постраждав під час ДТП 2007 року.

Як поділився знаменитість у програмі ЖВЛ, медики запідозрили у нього рак.

"Запідозрили в мене онкозахворювання. Вони вже самі ухвалили рішення і не радились зі мною. Це було питання життя і смерті", – поділився він.

Валерій Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Попри це, за шість днів виконавець вже виступав на сцені. На 30-й річниці Незалежності в Маріуполі "Друга Ріка" дала такого драйву, що ніхто й уваги не звернув, що Харчишин перші три пісні сидів на стільці.

"Потім мене забрала швидка, мені було зле", – зізнався він.

Також знаменитість пригадав день, коли потрапив в жахливу аварію.

скриншот з відео

Так, восени 2007-го Валерій поспішав з Києва до Житомира в пологовий будинок до новонародженого сина Євгена та дівчини Юлії, яка згодом стала його дружиною. Дорогою артист не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав в дерево.

скриншот з відео

Після зіткнення Валерій ще був при тямі і встиг зателефонувати коханій.

"Я так сказав: "Не знаєш куди я їхав?" Вона каже: "Як куди? До нас в пологовий будинок". Я кажу: "В який пологовий будинок?" Вона: "Ну в нас син народився, – Який син?" – пригадав Харчишин.

Та ДТП стала переломною в житті Валерія. Медики фактично дістали його з того світу.

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