Валерій Харчишин показав, як розбирає завали власного будинку після влучення ракети на Київщині

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин показав, як разом з командою волонтерів розбирає завали власного будинку на Київщині, який згорів вщент після прильоту російської ракети, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Руїни свого будинку музикант бачить не вперше, проте точно пам'ятає свої перші емоції, коли навесні приїхав на руїни.

"Перша думка: слава Богу, що мене тут не було. Ну а потім спогади: як я будував, як вперше привіз сюди свого пса Барні, як син Ваня бігав із сосискою на першому поверсі, навіть як судився за землю та виграв суд. Різні деталі спливають у пам'яті. Все пролетіло в одну мить", – розповів співак.

Будинок Валерія Харчишина

Маленька статуетка чоловічка з мікрофоном – одна з небагатьох речей, яка лишилась від будинку Харчишина. Музикант розповів, що це подарунок від його сина і підкреслює: мабуть, це він з мікрофоном. Ворожа ракета знищила майже все, серед цінних речей співаку вдалось врятувати тільки піч.

"Чавунна пічка вціліла, її не покрутило від температури, адже це витривалий матеріал. Я її зашліфував, зачистив та відновив повністю. Повернув її до стану, як був перед пожежею", – зазначив Харчишин.

Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розбирає завали власного будинку після влучення ракети

Хоч Київщину звільнили від окупації ще навесні, почати розбір завалів, каже Валерій, зміг тільки зараз. Говорить, що для початку демонтажу потрібно було зібрати багато документів, адже наразі, окрім прибирання, у планах співака початок і нового будівництва. Музикант хоче, аби його діти мали куди повернутись.

"Зараз мої діти живуть у Варшаві. І проблема навіть не в тому, що час від часу відбувається загострення ситуації у Києві, буває прилітає, а у тому, що немає куди повернутись", – розповів соліст "Другої Ріки".

Розбирати завали з музикантом зібрались десятки волонтерів проєкту "Добробат". Наразі у добровольчому будівельному батальйоні налічується майже 40 тисяч волонтерів по всій Україні. За їхніми плечима – прибирання сотень зруйнованих об'єктів та Київщині. Окрім розбору завалів, волонтери ще займаються й ремонтними роботами.

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтери допомогли Валерію Харчишину розібрати залишки його будинку у Гостомелі / Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Валерій найближчим часом планує не лише відбудувати власний дім, але і допомогти іншим – тим, хто як і він втратив домівку.

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