Валерій Харчишин припустив, куди зник Олег Винник: "Побачили його афішу"

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин волонтерить та дає благодійні концерти у Європі, під час яких збирає гроші для допомоги Україні.

Валерій Харчишин, старший син якого пішов воювати на фронт, поміркував над тим, де наразі може бути його колега, співак Олег Винник.

Як відомо, протягом трьох місяців від початку повномасштабної війни Олег Винник випустив пісню, розмістив декілька постів у Instagram та просто зник з медіапростору. Як зізнався Харчишин, він лише нещодавно згадував Винника, коли проїжджав повз однієї з його афіш:

"Не знаю, де він. Ми сьогодні, до речі, згадували про нього, коли їхали. Здається, десь побачили афішу. Хлопці питали, де ж Олег Винник. Можливо, в Німеччині проводить якісь концерти. Не знаю", - сказав Харчишин в інтерв'ю "24 каналу".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

А говорячи про те, хто б міг наступного року представляти Україну на конкурсі "Євробачення-2022", Харчишин з іронією відповів: " Та мені все одно. Нехай їде Олег Анатолійович Винник. Нехай виїде з Німеччини, відвідає Україну і виступить тут заради нашого щасливого майбутнього".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Разом з тим Валерій Харчишин поділився, як ставиться до тих знаменитих чоловіків, які під час війни перебувають у Європі: "З Монатіком зустрічався в Польщі, коли ми були там з концертами. Він теж організовує якісь концерти, допомагає. Можливо, той страх можна пояснити. Можливо, вони це роблять заради дітей. Я не можу звинувачувати, їх можна зрозуміти. Але можна було б залишити дітей у безпеці та приїхати. Так зробив я. Дітей з мамою відвіз до кордону і повернувся", - прокоментував музикант.

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