Валерій Харчишин про службу 25-річного сина в ЗСУ: "Я не відпускав його, він мене надурив"

Син фронтмена гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина - Дмитро - від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.

Хлопець з першого дня війни вирішив взяти до рук зброю та стати на захист держави. Як розповів Харчишин, Дмитро навіть надурив його, аби потрапити на передову.

"24 лютого ми попрощалися, 25-го він був вже з АК. Я не відпускав його, він мене фактично надурив. Він попросив мене, аби я залишався батьком з малими, а він оголосив, що йде в ТрО. Я йому сказав: "Чекай, давай ми займемося безпекою малих, а потім будемо розбиратися, хто піде - я чи ти". Він погодився, поїхав до Житомира і вже наступного дня в нього був АК. Я спитав, чого ж він не порадився, на що він відповів: "Ти сказав "потім", а "потім" може і не бути". От і все", - розповів Харчишин в програмі "Розмова".

Валерій Харчишин з сином Дмитром

Зараз, як поділився музикант, Дмитро несе службу в не в гарячій точці фронту на півночі України. Хлопець проти

"Он не в горячей точке, и это не потому, что папа кому-то позвонил. Хотя у него была такая мысль. Было такое, когда его перевели в тыл, как он сказал "штабной крысой". Он с наездом позвонил мне: "Это ты сделал?". Я объяснил, что я не знаю ни его побратимов, ни руководства. Видимо, руководству виднее почему. Он находится сейчас на севере, там спокойно пока", - поделился Харчишин.

Нагадаємо, що на початку війни внаслідок удару було вщент зруйновано будинок Харчишина та його родини в Гостомелі. Разом з волонтерами співак власноруч розбирав завали.

Читайте також: