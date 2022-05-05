Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин повідомив шанувальникам сумну звістку – після 13 років стосунків виконавець розлучився з дружиною Юлею.

Про це Харчишин розповів на своїй Facebook-сторінці. Як пояснив музикант, розійшлися вони з дружиною ще до початку повномасштабної війни. За словами Валерія, дружина разом із дітьми мешкала у тому самому будинку під Гостомелем, який він так старанно будував для родини і який вщент зруйнували російські окупанти:

"Маю бути чесним, насамперед, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля. На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям", - поділився Харчишин.

Мушу пояснити дещо для журналістів з приводу втраченого майна. Так, я дійсно втратив дім, який будував для родини все... Опубликовано Valeriy Kharchyshyn Четверг, 5 мая 2022 г.

Він також зізнався, що жив іншим життям, в іншому місці та навіть мав інші стосунки:

"Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки.. Але я робив і робитиму все можливе надалі, аби пришвидшити нашу перемогу та відбудувати той будинок, щоб мої діти мали свою Україну і їм було куди повернутися. Аби вони не втратили оце відчуття "вдома", - пообіцяв Харчишин.

Валерій Харчишин з ексдружиною Юлею / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Зазначимо, що ще у листопаді 2021-го Валерій Харчишин в інтерв'ю ЖВЛ зізнався, що на тлі невиліковної хвороби сина у нього зіпсувалися стосунки з дружиною. Випробування, яке триває останні декілька років, відобразилося на шлюбі артиста. Спільний біль стосунки із дружиною Юлією не зміцнив. Пара у шлюбі була 13 років. Але справжню причину розлучення Харчишин не назвав.

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