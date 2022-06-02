Валерій Харчишин розповів про 25-річного сина, який воює на фронті

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про своїх дітей.

Зірка – багатодітний батько. Він має трьох синів. Про спілкування із нащадками у нинішніх умовах знаменитість розповів у "Сніданку з 1+1".

Артист поділився, що йому, мабуть, найбільше пощастило. Артист їздив з концертами до Польщі та інших країн і декілька годин провів з нащадками, які також виїхали з України: "До того ми не бачилися рівно два місяці".

Колишня дружина Валерія Харчишина з синами / Фото: instagram.com/kuzya78

Втім, зі старшим сином, 25-річним Дмитром, Валерій не бачився понад 3 місяці. Він захищає українську землю від російських загарбників на фронті.

"24 лютого він підійшов до мене і почав роздавати накази: "Прошу, подбай про молодших, а я пішов воювати". 25-го він вже мав зброю в руках", – розповів Харчишин.

Знаменитість додав, що єдина можливість спілкуватися з Дмитром – у Telegram: "Короткі повідомлення – "плюс", "живий", "здоровий", "передислокувалися".

А поки Валерій мріє зустрітися із синами під мирним небом і планує відбудувати сімейний будинок на Київщині. Його знищили російські окупанти.

Валерій Харчишин / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. Пара розійшлася ще до початку повномасштабної війни.

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