Валерій Харчишин розповів про службу сина на фронті: "Почав думати, що він в гарячій точці"

Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про старшого сина, який від початку повномасштабної війни служить на фронті.

У програмі "ЖВЛ" музикант зізнався, що час від часу листується з Дмитром, однак бачитися їм вдається вкрай рідко. За словами артиста, він намагався приїхати до сина, однак той не говорить, де він саме перебуває. Харчишин навіть почав хвилюватися, що Дмитро служить в гарячій точці, адже про це раніше вже йшлося.

"Ми не бачилися вже дуже давно, його ж не випускають. Час від часу я з ними листуюся. Ми намагаємося зустрітися, але не виходить. Він перебуває на півночі. Я, коли повертаюся з концертів, я постійно йому пишу: "Можливо, я заїду?". Але він мені ніколи не каже, де вони. Я вже почав хвилюватися і запідозрив в тому, що він мені бреше, і я почав думати, що він, можливо, перебуває в якійсь гарячій точці, бо про це йшлося", - зізнався співак.

Валерій Харчишин із сином

Зокрема, Дмитро перебував на військових навчаннях у Франції. Однак Харчишин запідозрив сина у брехні. Тож, співак висунув хлопцеві ультиматум, або той говорить, де він перебуває, або ж він дізнається це в командирів. Врешті, виконавець дізнався, що Дмитро нині служить на півночі.

"Коли я запідозрив його у цій брехні, то вже вирішив, що маю дізнатися, хто його командир для того, щоб зрозуміти, де вони. Я навіть почав погрожувати та казати: "Якщо ти мені не скажеш, де ти, то я дізнаюся, хто твій командир, і дізнаюся, де ти. Тому просто кажи мені відверто і чесно, де ти і що робиш". Він мені зізнався і я заспокоївся", - розповів артист.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин прокоментував своє розлучення з дружиною після 13 років шлюбу. Виконавець натякнув, що стало причиною цього рішення.

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