Валерій Харчишин розповів про свій перший невідомий шлюб і про ексдружину – маму його старшого сина

Український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин відверто зізнався, що має за плечима два шлюби.

Виявилося, що вперше музикант одружився у 20 років. Обраницю артист повів під вінець, адже вважав, що це правильний та гідний вчинок. Окрім того, вони жили разом, тож Харчишин говорить, що не міг вчинити інакше. Вже після одруження у пари народився син, який нині в складі ЗСУ боронить Україну. З першою дружиною співак прожив у шлюбі близько п'яти-шести років, після чого розлучився.

Валерій Харчишин зі старшим сином

"Це хороша людина, вона виховала хорошого сина. До певного періоду він жив з нею, потім, коли він став трішки дорослішим, він почав жити зі мною. З його мамою я був одружений, я одружився у 20 років. Я вчинив гідно, мені було соромно перед її мамою. Я був у них у квартирі, я там проживав. Я вирішив, що тепер я мушу одружитися, що це правильно. Ми одружилися, потім вона завагітніла. Мені хотілося бути дорослим, я вважав, що це дорослий вчинок. Ми прожили разом років п'ять чи шість. Це було дуже давно", - відверто розповів музикант в інтерв'ю Славі Дьоміну.

До слова, старший син спочатку жив з мамою. Вже згодом, у більш дорослому віці, він переїхав до батька та його вже колишньої другої дружини Юлії.

Валерій Харчишин / Фото: скриншот з відео

"Старший син – це не спільний син з Юлією. Але ми жили разом, в одному будинку – я, троє дітей і Юлія", - додав артист.

Тож, як виявилося, Валерій Харчишин був двічі одружений. З першою дружиною він прожив у шлюбі п'ять-шість років. З другою обраницею Юлією артист був одружений протягом 13 років. У колишнього подружжя є двоє спільних синів.

Нагадаємо, нещодавно російська акторка Тетяна Лазарєва вперше назвала причину розлучення з чоловіком. Також знаменитість зізналась, чи перебуває зараз у стосунках.

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