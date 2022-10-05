Валерій Харчишин розповів, як Олег Винник допомагає Україні під час війни

Як зізнався Валерій Харчишин, він якось гуляв порожніми вулицями Києва та згадав Олега Винника.

Музикант задався запитанням, а де Винник. З його популярністю та довірою людей він міг би багато чого зробити для України.

"Він же ж такий популярний, йому люди вірять. Бо ми коли почали збирати гроші, я зрозумів, що це не просто концерти. Це треба вдаватися до якогось креативного маркетингу, аби зібрати. Бо поїдеш за кордон, там цінник складає тисяч 30 за чотири концерти, це лише ті, які ти мусиш сплатити, і ще треба щось привезти. Тому розчарувань дуже багато. Я знаю, скільки артистів їздили за кордоном, і там вже поверталися з нулями чи з мінусом навіть. Я подивився якось випадково, що концерти в Німеччині в Олега. Я зрозумів, що там все окей. Бо на одному з них було зазначено, що продані всі квитки. Я не знаю, чи він відбувся, чи ні. Але я розумів, що він міг би зібрати багато коштів, і ці кошти потрібні були для закупівлі перш за все амуніції. Тоді я навіть звернувся десь публічно - де ви, хлопці, давайте щось робити", - сказав Харчишин у програмі "Слава+".

Втім, каже Харчишин, коли він був з благодійним концертом у Львові, йому розповіли, як саме Олег Винник допомагає Україні:

"А потім я вже на концерті у Львові, ми збирали на медикаменти на реабілітацію поранених, виступали в клубі. І зайшов терік і каже: "Я перевожу машини Олега Винника. Він купує їх там і перевозить до України". Я кажу: "Ну, передаси йому мої вибачення, бо я не знав цього". Виявляється всі, про кого ми говоримо, вони допомагають", - зазначив Харчишин.

Олег Винник і Роман Недзельський / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Згадав він, як свого часу репер і продюсер Потап допомагав українцям під час Революції Гідності:

"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, то я думаю, що він не уникав. Я бачив його на Майдані 2013 року. Навіть не на Майдані, в одній з церков, як він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що він привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, мабуть, і цього разу він не піариться і робить це тихо, як може", - висловив думку Харчишин.

Нагадаємо, в липні адвокатка Олега Винника ексклюзивно розповіла ТСН.ua про те, що зараз зірка лікується в одній із клінік Німеччини. Проблеми зі здоров'ям у нього розпочалися ще до війни, через які артисту навіть довелося скасувати кілька концертів. За кордоном виконавець шукає необхідний для бійців транспорт та відправляє його на фронт.

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