Валерій Харчишин відреагував на чутки про його роман з Яніною Соколовою

Також артист зізнався, чи зміг знайти спільну мову з колишньою дружиною після розлучення.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин тримає особисте життя за сімома замками і вкрай рідко бодай щось розповідає.

Протягом 13 років виконавець прожив у шлюбі з дружиною Юлією, однак понад два роки тому розлучився. Пара розійшлася не зовсім на позитивній ноті. Утім, зв'язок колишнє подружжя таки змогло налагодити. Артист зізнався, що з колишньою спілкується. Харчишин наголосив, що вони адекватні дорослі люди, яких пов'язують діти, тож по-іншому вчинити просто не можуть.

Валерій Харчишин із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Ми дорослі люди, у нас є діти. Ми підтримуємо зв'язок, ми спілкуємося. Ми адекватні люди, які мають спілкуватися, попри те, що вони не живуть разом", - розповів артист у коментарі для "Люкс ФМ".

Наразі невідомо, чи вільне серце Валерія Харчишина. Утім, музикантові приписують роман з ведучою Яніною Соколовою, яка 2022 року теж оголосила про розлучення з чоловіком. Тож, журналістка "Люкс ФМ" поцікавилася, чи дійсно це так. Валерій Харчишин, почувши запитання, зашарівся. Давати відповіді співак не став, тобто ані підтвердив чутки про стосунки з Соколовою, ані спростував їх. Окрім того, артист наголосив, що в Мережі й так багато новин про його особисте життя. Виконавцеві хотілося б, щоб про нього згадували через творчість, в якій можна віднайти відповіді на всі запитання.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова / Фото: скриншот з відео

"Ви загугліть Харчишин і одразу летять постійно якісь страждання. Мого особистого життя стільки, що хотілося б більше творчості і пісень. Тим більше, що мої пісні настільки відверті, що береш будь-який текст і все розумієш", - відповів артист.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Друга Ріка" на чолі з Валерієм Харчишиним потішив новинкою. Колектив у власному стилі переспівав легендарний хіт Назарія Яремчука - "Запроси мене у сни".

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