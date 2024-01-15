Валерій Харчишин вперше натякнув на причини розлучення з дружиною після 13 років шлюбу

Артист також зізнався, коли востаннє бачився з сином, який зараз в ЗСУ.

Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин після прикрої звістки про розлучення з дружиною Юлею, натякнув на можливі причини такого рішення.

Співак пояснив, що люди можуть розлучитися з трьох причин. Зокрема, серед основних він назвав проблеми, які у пар виникли внаслідок повномасштабного вторгнення. Вочевидь, їхній з ексдружиною шлюб не витримав відстані. До того ж, за словами знаменитості, люди здатні змінюватися під впливом критичних ситуацій.

"Я нині розлучений, це факт. Офіційно я вільний. На мою думку, розлучаються зараз люди з трьох причин. Перша – я не вірю в кохання на відстані, друга причина – в критичних ситуаціях люди стають самі собою і третя причина – як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя і в кожного воно може з'явитися, а далі або ти його побореш, або ти віддаси себе йому, от і все", - розповів Валерій в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Валерій Харчишин з ексдружиною / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Так, наразі ексдружина співака разом з їхніми двома дітьми перебуває на заході України. А ось третій старший син Дмитро з перших днів агресії РФ перебуває у складі ЗСУ. До слова, Валерій також поділився, як давно бачився з 25-річним хлопцем.

Валерій Харчишин з сином Дмитром

"Ми не бачились дуже давно. Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", - додав артист.

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Нагадаємо, нещодавно почали ходити чутки, що співак та актор Джастін Тімберлейк знаходиться на межі розлучення зі своєю дружиною, акторкою Джессікою Біл. Інсайдер розповів, як подружжя намагається врятувати шлюб.

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